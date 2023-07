“Emocionalment, actuar acompanyat és més fàcil”

Va quedar finalista del 10è Sax Fest amb només 17 anys. Com es va sentir?

Seré sincer. Quan m’estava preparant per a la competició estava decidit a arribar a la final. Aquesta és la idea que tenia al cap cada cop que practicava i actuava, i ho vaig aconseguir.



És crític amb vostè mateix?

Sí. Sempre intento donar el millor de mi. En aquest cas, l’any anterior havia quedat en la quarta posició, així que no podia baixar el nivell.



Quan va començar a tocar el saxofon?

Vaig començar fa deu anys, és a dir, quan en tenia set. És una història graciosa, perquè jo