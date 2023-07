“És l'amor per Andorra el que m'ha fet escriure els contes”

Ha estat el guanyador d’Andorra Lírica d’enguany amb La Doula astuta o el desesper de la segadora, però també és escriptor i ha iniciat una campanya de micromecenatge per publicar Petits contes de les Valls d’Andorra.

Quin és el contingut de Petits contes de les Valls d’Andorra?

Es tracta de 32 contes, tots ells il·lustrats, que estan adreçats a lectors de diferents edats amb un ànim cultural, de cohesió de la llengua, que és el que vertebra realment un país, i lúdic, de presentació de les riqueses, tant paisatgístiques com culturals d’Andorra de cara a la gent de fora que vulgui venir a visitar el Principat.



Què l’impulsa a escriure sobre Andorra, tenint en compte que no és el seu país i no hi viu?

És per l’amor que sento per un país que estimo com si fos el