“Aconseguir passar l'eliminatòria seria històric”

31 anys. Rodamon del futbol amb experiència a una quinzena d’equips a Segona Divisió B. Acaba d’arribar a l’FC Santa Coloma i va estrenar-se debutant en competició europea contra el Penybont, on espera passar ronda dijous.

Tornen del País de Gal·les amb un 1-1. Quina valoració en fa?

Crec que és un bon resultat tot i que podria haver estat millor. Ara ens queda la tornada a l’Estadi Comunal i hem de donar-ho tot per intentar passar de ronda.



Veient com va anar el partit en molts moments, no sé si creu que el resultat potser va ser curt?

Sobretot a la primera part, crec que vam jugar molt bé, vam fer el nostre joc amb la pilota, i ells semblava que estaven potser un pèl cansats.



A la segona va estar tot una mica més igualat.

Sí, al descans ells