“Els humans sentim una connexió amb el cosmos”

Doctora en Física, ha col·laborat al CERN, a més d’escriure llibres de divulgació científica com ‘La porta dels tres panys’. Va ser elegida una de les 100 persones més creatives del món.

Com va començar el seu entusiasme per la ciència?

Va començar de molt petita, sabia que volia ser científica perquè sempre m’ha fascinat poder comprendre l’univers.



És investigadora, divulgadora, escriptora... En quin camp se sent més còmoda?

Amb els anys he anat oscil·lant entre els diferents camps. El punt comú que més m’agrada és la innovació i la creativitat.



Es considera una exploradora.

Sí! Les fases de creativitat són màximes i per a mi ha estat sempre extraordinari redescobrir el coneixement.



Quina és la seva missió com a científica?

Entendre com funciona l’univers i com hem arribat a la complexitat d’avui en dia.



Quina va ser la seva

#1 Literatura i Ciència

(15/07/23 07:20)