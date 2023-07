“Volem que la gent s'endugui un bocinet de la història del país”

Responsable del projecte Escape Andorra al costat de Mar Gual, amb qui ha desenvolupat diferents jocs interactius de temàtica històrica. Demà a les 18.30 hores portaran ‘Entre fronteres’, sobre les xarxes d’evasió, a Cal Pal.

Què és ‘Entre fronteres’?

És un escape room que gira entorn de les xarxes d’evasió de la Segona Guerra Mundial a Andorra.



Com va sorgir la idea de crear aquest joc?

Tot va començar farà cosa d’un any i mig. Amb la meva companya, la Mar Gual, vam pensar que una activitat sobre aquesta temàtica podria ser una molt bona manera de posar en valor la tasca d’aquestes xarxes, que durant el conflicte bèl·lic van ajudar moltes persones a creuar fronteres cap un lloc segur. Ara fa tot just un any que vam estrenar l’escape room, que ha tingut molt bona acollida.



On l’han