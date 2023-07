“M'agrada com els murals interactuen amb la gent”

Etiquetes de vi, cartells publicitaris, complements de roba, murals... Artigal desplega la seva creativitat en tot tipus de suports. Des d’avui fins diumenge serà a la Serenalla, on pintarà un mural i oferirà un taller per decorar ‘tote bags’.

Aquesta setmana serà a la Serenalla, al Prat Gran de la Massana. Què hi vindrà a fer?

Des d’avui fins diumenge pintaré un mural. L’obra s’inspira en el fil conductor de la Serenalla, les connexions, així com en els colors i el to festiu i desenfadat del mercat. Dissabte a les cinc de la tarda també faré un taller per aprendre a pintar bosses de cotó amb colors naturals.



El tema del mural és una proposta del comú de la Massana?

Sí, però m’ha donat llibertat total per plasmar-lo com vulgui.



Pinta des de petita, però no va introduir-se en el món de la