“No sabem si la vida al planeta Terra és l'única”

És un apassionat de les estrelles i és el director tècnic de l’Observatori del Montsec. S’encarrega del telescopi Joan Oró, el més gran i equipat de Catalunya, i es dedica a la recerca dels exoplanetes i de les estrelles.

Com definiria que és l’astrofísica?

És molt ampli. És la ciència que estudia els astres i, per tant, l’univers. Estudiem les coses tant properes com llunyanes, des dels asteroides fins als orígens de l’univers i les galàxies més llunyanes. És la meva passió des de petit. Al públic general li genera molta curiositat i inspiració. Però per dedicar-s’hi es necessita molta vocació.



Quina feina fa a l’Observatori?

En soc director tècnic. És una infraestructura que gestionem des de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya. En concret, m’encarrego del telescopi Joan Oró. Som un equip d’enginyers i astrònoms que utilitzem i desenvolupem aquesta eina i