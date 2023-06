“Andona Racing és una il·lusió i un projecte ambiciós”

Va engegar el projecte d’Andona fa tres anys i ara ha fet realitat la seva ambició de formar el primer club ciclista femení al país. L’Andorra Racing el formen 12 corredores i tècnics com Sergi Casabella, Jan Missé, Keren Potash i la mateixa Xary.

Qui deia que els somnis no es feien realitat?

Ja ho pot dir! Tot això és la conseqüència de molts anys de feina, de vinculació a la promoció del ciclisme femení i donar-li la màxima visibilitat. Al principi no es veien moltes noies a la carretera i a poc a poc la seva il·lusió per iniciar-s’hi ho va suposar l’inici de tot.



Després va arribar Andona.

Va ser una millora pel que fa a l’estructura del que ja teníem. Érem un grup de persones que sortíem en bicicleta i fèiem un treball pedagògic a tots aquells que s’iniciaven. Vaig ser la impulsora, però