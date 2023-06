“Al principi anava en bici com qualsevol nen”

18 anys. Va debutar a Nove Mesto a la Copa del Món de BTT i ja pensa en el Mundial que es disputarà a Glasgow a l’agost, a més de mirar també de reüll el Campionat del Món de l’any vinent, que se celebrarà a Pal Arinsal.

Estrena la Copa del Món de BTT amb una 61a posició. Quina valoració en fa?

Satisfet, l’objectiu era el 87è lloc que vam aconseguir l’any passat al Mundial.



Més enllà del resultat, com va sentir-se durant la cursa?

Em vaig sentir còmode, tot i que era complicat perquè pels punts sortia molt endarrere, cap al 80è, però vaig poder progressar i acabar millorant.



Acostumat a curses per Catalunya i el sud de França, va notar molt el canvi de nivell?

Sí, i tant. I també en comparació amb el Mundial que vaig fer l’any passat, perquè allà la participació està limitada a cinc corredors per