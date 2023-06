“Quan la teva germana està en coma només hi ha el present”

Fa uns mesos va publicar el seu primer llibre, titulat Recorridos mínimos, una obra en què recull trajectes quotidians després d’un procés d’observació d’aquests moments que passen desapercebuts

Com resumiria el llibre Recorridos mínimos?

El concepte del llibre és recopilar una sèrie de trajectes rutinaris fets per mi en diferents etapes de la vida. Per exemple, trajectes com el que feia des de casa fins a l’escola. Després, el trajecte fins a la universitat. La idea era recollir moments de transició de les nostres vides als quals no donem importància, però que defineixen molt la nostra vida.



Anar d’un lloc a un altre ens determina?

El fet de decidir que anem a un lloc amaga la voluntat de desig o obligació d’anar a un altre punt. Això ens determina, com també