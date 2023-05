Actualitzada 30/05/2023 a les 12:30

Totalment, i més tenint en compte com va anar tot. Vam començar molt bé i vam entrar molt bé al partit, ens vam avançar amb el gol de Gila, però l’Inter va acabar remuntant i ens vam quedar sense la Copa.Va ser un partit molt disputat i vam tenir ocasions clares durant la primera part, però no va poder ser. El primer objectiu per a l’FC Santa Coloma era classificar-nos per a Europa i es va aconseguir, però, és clar, a tots ens hauria agradat haver-hi posat la cirereta amb un títol.És un gran equip, evidentment. A la represa van sortir millor que nosaltres, van tenir ocasions clares [Pau Bosch al pal i una de Domi Berlanga] i van convertir dos gols que van ser decisius.Un penal que no ens van asse­nyalar a favor i que pensem que era clar i un gol anul·lat que també ens va deixar molts dubtes perquè no hi va haver falta prèvia de Virigili. Tot i això, no som de posar excuses perquè l’Inter també va fer un gran partit i va ser més eficaç a l’hora de resoldre les ocasions que va tenir.La final de la Copa Constitució és la competició que tanca el curs i és molt bonica de jugar. A més, ho vam fer a l’Estadi Nacional amb 700 persones i un gran ambient, tot i no caure la moneda del nostre costat.En l’àmbit personal i col·lectiu ens hem quedat una mica amb gust agredolç perquè, tot i entrar a la Conference League, no hem pogut aconseguir un títol per al nostre club.Nosaltres som un equip pràcticament nou. Alguns ja hem jugat i tenim experiència a la Lliga Multisegur, però el gruix de la plantilla venia de fora i no ens coneixíem entre nosaltres. És complicat pel tema d’adaptació i l’Inter i l’Atlètic ja tenien la base feta.Evidentment. Nosaltres no hem aconseguit guanyar cap dels equips de dalt, tot i que sí que hem esgarrapat algun empat, i això acaba sent decisiu perquè marca la diferència.I amb moltes ganes que arribin els partits contra Suïssa i Israel. Representar el teu país és el més maco del futbol.