“Hi ha el mite que per viatjar cal ser milionari o privilegiat”

És l’únic andorrà que ha visitat els 195 països reconeguts per l’ONU. Avui a les nou de la nit compartirà les seves vivències al teatre de les Fontetes de la Massana, en el marc del Cicle de cinema de muntanya i viatges, unes experiències que també ha relatat al llibre ‘Más allá de las fronteras’.

Quant de temps ha trigat a completar aquesta gesta?

Uns 18 anys en total. Vaig començar tot just acabar els estudis universitaris i vaig visitar el país número 195, Sudan del Sud, el gener de l’any passat.



Ja es va plantejar des del principi visitar tots els països del món?

En realitat, no, però per diverses circumstàncies vaig conèixer persones que sí que ho havien fet i les seves experiències em van motivar. Aleshores, vaig decidir prendre-m’ho més seriosament.



195 països en 18 anys surten a més de deu per anys.

He fet de quatre a sis viatges per any, tenint en compte que, tot