“Amb un càncer és important ajudar-te i deixar que t'ajudin”

‘Color dins la foscor’ és una obra il·lustrada en la qual l’autora explica el procés personal que ha viscut en patir un càncer de mama; el llibre va acompanyat d’una exposició de les il·lustracions que es pot visitar des d’avui a la Llacuna.

Què podem trobar a l’exposició de la Llacuna que s’obre avui mateix?

Hi ha 32 il·lustracions fetes amb art digital impreses. Del que parlen aquestes il·lustracions és d’un procés personal com és la malaltia del càncer de mama. Porto des del 1995 dins de les arts plàstiques i des del 2001 vinculada a les arts gràfiques, i el que he fet és explicar la meva història personal i ho faig d’una manera tendra.



Va ser més una ajuda per a vostè mateixa o pensada en algú que passi per una situació com la seva?

En un principi neix com una ajuda terapèutica per