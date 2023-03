“La companyia és una bona forma d'atreure joves al teatre”

Té 17 anys i fa part de la segona promoció de la Jove Companyia Nacional d’Andorra. Demà ensenyaran les entranyes del Teatre Comunal al muntatge ‘Entre bambolines’. S’hi faran cinc passis a partir de les 11 hores i és gratuït.

El muntatge de demà és el segon de la nova fornada de la Jove Companyia Nacional d’Andorra.

Hi participem les dues promocions, no tan sols la segona, i té l’objectiu de mostrar al públic l’interior del teatre.



I suposo que també es tracta d’implicar el públic. Sense fer espòilers, que pots avançar?

El fem en cinc torns horaris diferents, dura una hora i ho fem així perquè és per a unes 20 persones perquè ens movem per l’interior i les impliquem en el que seria l’estona prèvia a una obra de teatre, el que succeeix a les taquilles, el vestíbul, als camerinos, a