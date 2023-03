“Cal centrar-se més en el client i menys en el producte”

Avui (18.30 h) impartirà una ‘masterclass’ al Crèdit Centre sobre Amazon Go i la tecnologia aplicada al comerç tradicional en un acte organitzat per Crèdit Andorrà i l’IESE Executive Education .

Què és Amazon Go?

És una iniciativa d’Amazon per entrar al món off­line. La gran proposta és que el consumidor no fa cues i no fa cap acció de pagament. Tu agafes el producte i quan surts de la botiga automàticament es carrega al teu compte.



Costa d’entendre avui en dia què volem els consumidors?

Sí, perquè hi ha moltes companyies que se centren en el producte i no en el consumidor, i això vol dir centrar-se en com consumeix. Les companyies que s’hi fixen guanyen força. Però en general, costa. Si fas cotxes vols fer cotxes i si vols fer cervesa, vols