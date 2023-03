“Tinc 5 vegades més radiació que una persona normal”

Viu a Andorra refugiat de la guerra d’Ucraïna. Avui a les nou oferirà el seu testimoni al teatre de les Fontetes de la Massana, on es projecta el documental Stalking Chernobyl en el marc del Cicle de cinema de muntanya i viatges.

Quina edat tenia el dissabte 26 d’abril del 1986?

Vint-i-nou anys. Feia sis anys que vivia a Txernòbil.



Què feia quan hi va haver l’accident a la central nuclear?

Aleshores vivia a a la ciutat de Prípiat, a uns dos quilòmetres per carretera de la planta nuclear. Treballadors de la central van despertar-me uns 15 minuts després de l’explosió, que va tenir lloc poc abans de dos quarts d’una de la matinada.



I què va fer aleshores?

Com que no hi havia prou ambulàncies, jo mateix vaig transportar a l’hospital els bombers que intentaven apagar l’incendi. Vaig fer tres viatges de la zona del reactor