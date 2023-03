“La nostra societat no ofereix eines per a l'autoconeixement”

Especialista en ioga, meditació i teràpies alternatives. Demà a la tarda (19.30 h) ofereix la conferència ‘La llei del mirall’, que s’emmarca en el cicle Speaker’s Corner que organitza l’hotel Roc Blanc.

Què és la llei del mirall?

És una eina que s’utilitza força en teràpia holística, i que sosté que tot allò que veiem a l’exterior és una projecció de la nostra pròpia realitat interior. En altres paraules, tot el que experimentem a la vida és un reflex del que pensem, sentim i creiem a l’interior de nosaltres mateixos. Així doncs, si volem canviar la nostra realitat exterior hem de començar per canviar la nostra realitat interior.



I com s’aconsegueix?

Amb l’autoconeixement, un element que ens empodera i que ens ajuda a viure millor.



Per què?

Perquè ens ajuda a créixer com a persones. Cal enfocar