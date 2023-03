“El triomf a la Copa Catalunya del 94 va ser molt emotiu”

Un dels integrants de la plantilla tricolor que va aixecar la primera Copa Catalunya de la història del club, el juny de 1994. Juntament amb altres membres d’aquell equip van rebre dissabte el reconeixement de l’FC Andorra i de la seva afició.

Han passat gairebé 30 anys d’aquella victòria.

Però mai s’oblida. Llavors va ser tot un orgull i, encara que hagin passat tants anys, ho continua sent perquè vam ser els primers a aixecar un títol per a l’FC Andorra.



Un reconeixement que sempre és d’agrair.

I molt emotiu. Pensi que amb molts dels meus companys d’aquella època no ens havíem tornar a veure i, després de molt de temps, gràcies a aquest acte ens hem retrobat. Un motiu de gran alegria per a tots nosaltres.



Però vostè visita el país alguns cops l’any.

Acostumo a pujar una o dues vegades l’any a Andorra i, normalment,