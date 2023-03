“Els policies s'ho guarden tot fins que és massa tard”

És psicòleg clínic i doctorand en suïcidi policial. Dimecres al matí va oferir una conferència sobre la salut mental en els cossos de seguretat de l’estat i el suïcidi policial, organitzada per Diversum Enterprise.

Quants agents de policia se suïciden cada any a Espanya?

Encara no coneixem bé l’abast del problema perquè només disposem de xifres oficials des del 2016. L’any passat 30 policies van suïcidar-se. El 2021, 44.



Per què no hi ha dades fiables sobre el fenomen fins fa pocs anys?

Per l’estigmatització. Fins fa ben poc, quan una persona se suïcidava no se’n parlava perquè, si se sabia, era un fet que tacava tots els membres de la seva família. Era un secret que quedava tancat a casa.



Es pot establir un perfil de policia que decideix posar fi a la seva vida?

La veritat és