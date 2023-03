“Ser obridor a les finals és un gran privilegi”

18 anys. És un dels membres de l’equip EEBE (Esquí Estudi Batxillerat Esportiu) de la federació i ha estat un dels encarregats de fer d’obridor de pista al descens de les finals de la Copa del Món de Soldeu i el Tarter.

Què suposa ser obridor d’una cita com unes finals de la Copa del Món?

És un gran privilegi, la pista estava molt bé, l’atmosfera també és excel·lent i és un gran plaer.



Quines funcions feu com a obridors?

Baixem just abans que comenci la cursa per saber si la pista està bé o no, si hi ha algun problema o alguna part gira massa, per poder comunicar-ho a l’staff.



Hi ha pressió o nervis?

Els dies d’entrenaments potser penses bastant a gaudir-ho i aprofitar l’experiència. El dia de la cursa sí que hi havia una mica més de pressió, perquè l’obridor ha d’arribar a baix