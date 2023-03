“Cuidar un hort és una activitat molt recomanable”

No havia conreat mai, però des que es va jubilar, ara fa quatre anys, ha pogut gaudir d’una parcel·la dels horts del Sucarana, una activitat d’entreteniment que recomana a totes les persones per mantenir-se actives.

Quina és la seva experiència als horts del Sucarana?

Els horts ens permeten tenir una mica d’oci. És un entreteniment molt maco i a sobre et permet fer activitat física, i el cert és que és una activitat molt agraïda. A més, et permet menjar de la teva collita. Per tots aquests motius és molt interessant.



Porta molts anys fent d’hortolà?

Porto des que em vaig jubilar, ara fa quatre anys, amb aquesta experiència. Quan et jubiles tens més temps i, com dic, d’aquesta manera pots conrear alguna cosa per menjar. És una activitat molt entretinguda amb la qual pots passar una bona