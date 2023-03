“Copiar un quadre és molt difícil, però també gratificant”

El Thyssen li ha obert les portes perquè copiï una de les obres de l’exposició Khrôma, l’univers emocional del color. Ha triat Salida del baile de máscaras, del pintor espanyol Raimundo de Madrazo, un dels més destacats del segle XIX.

Expliqui’ns què fa aquests dies al Thyssen, si us plau.

Hi copio el quadre de Raimundo de Madrazo Salida del baile de máscaras, exposat al museu en el marc de l’exposició Khrôma, l’univers emocional del color.



De quant de temps disposa per copiar aquesta obra?

Són quatre sessions de tres hores de durada repartides en un mes. La setmana passada va ser la segona.



Són 12 hores. Em sembla molt poc temps. Deu ser un repte majúscul.

No és fàcil, no. Quan comences a fixar-te bé en cada detall del quadre, per minúscul que sigui, t’adones que hi ha molta informació. Interpretar bé l’obra et