“L'objectiu serà millorar el resultat assolit el 2017”

Fa sis anys que és seleccionador andorrà i ha viscut en primera persona el creixement de l’handbol del país. L’equip comença avui els entrenaments per preparar l’IHF Emerging Nations, que es disputa l’abril a Varna, Bulgària.

Sis anys com a seleccionador.

El temps passa volant! Des del 2017, i amb tot el que ha vingut després, hem pogut veure una evolució molt positiva i un creixement notable de l’handbol andorrà.



Amb un gran treball des de la base.

I gràcies, en molt bona part, al president de la federació i a la feina de l’Edgar Serra [director tècnic], que han estat els caps d’un projecte que funciona molt bé. S’ha anat a les escoles per captar jugadors, per tal que els nens vagin enganxant-se a l’handbol, i hem tingut èxits molt importants darrerament.



Benidorm.

Aquest ha estat el més recent. Vam