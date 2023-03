“Les pastisseries tradicionals s'estan morint”

És l’actual propietari de la pastisseria Estopiñán, un negoci situat a Escaldes-Engordany que van obrir els seus pares enguany farà 54 anys. Ara, però, està a punt d’emprendre un nou camí sota el nom You Cakes by Estopiñán.

Com és el dia a dia a la seva pastisseria?

M’agrada comparar-lo amb els capítols d’un llibre perquè cada dia passen milers de coses, però mai són iguals. Som un equip de deu persones i comencem a treballar a dos quarts de cinc de la matinada. El primer que fem és coure el pa, els croissants i els esmorzars per a les empreses o els nens que entren al col·legi. Després anem fent, depenent dels encàrrecs i dels productes de temporada.



Ara veig que el local està envaït per les mones i els bunyols.

El més bonic de la pastisseria és que els