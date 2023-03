“Un negoci s'ha de digitalitzar sí o sí si vol ser competitiu”

Directiu de l’empresa d’assessorament Agile Compass. Aquest dimecres i dijous imparteix la formació “Transformació digital: infraestructures i habilitadors”, organitzada per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis.

En què consisteix aquesta formació?

Es tracta d’un curs especialment dissenyat per a empresaris i emprenedors que ja tenen un model de negoci funcionant, o bé que tot just l’estan encetant, i volen eines per enfocar-lo a un públic més digital.



Fins a quin punt és important digitalitzar-se?

Si una empresa vol tenir un cert protagonisme en el nou context econòmic, ha de posar-se les piles en aquest sentit. Un negoci ha de digitalitzar-se sí o sí si vol ser competitiu en el mercat actual.



Quines són les amenaces i els riscos de no fer aquest pas?

T’exposes a la competència de les empreses que