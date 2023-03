“M'encantaria participar als Jocs Olímpics o al Mundial”

16 anys. Va començar a fer judo a primària. Ara s’ha penjat el bronze al Campionat de França cadet i poc abans s’havia proclamat subcampió de Catalunya de la seva categoria, i creu que encara té marge de millora per al futur.

Com vas iniciar-te en el judo?

A l’escola, a primària a l’hora del pati ens donaven l’opció d’apuntar-nos a un esport i vaig triar el judo.



I per què et vas decidir pel judo?

Per la complexitat que té i perquè el nostre entrenador ens ajuda molt, estem còmodes amb ell i tenim un equip molt maco.



Quina és la teva rutina d’entrenaments?

Normalment fem tres entrenaments de judo com a tal amb escalfament, tècnica i després combats, i fem dos dies més de físic. Al final són quatre hores i mitja de judo i dues de físic a la setmana.



I com són els entrenaments?

Són