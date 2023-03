“Crec que poder donar temps és una riquesa immensa”

Forma part de la trentena de voluntaris del servei d’atenció voluntària social, que aviat posarà en marxa el ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat o en solitud.

Què l’impulsa a participar al servei d’acció voluntària social?

Quan m’hi van convidar vaig trobar que era un projecte molt engrescador en tots els sentits i perquè la meva mare necessitava un servei com aquest. A més, també portava una trajectòria com a voluntària, fet que em va abocar a trobar molt atractiva aquesta iniciativa.



Havia estat voluntària a l’Ultra Trail...

Gairebé des de l’inici que va començar l’Ultra Trail, i durant uns nou anys, hi vaig participar com a voluntària. I després em vaig incorporar a l’oficina del voluntariat i sempre que he pogut he pres part en els esdeveniments en què