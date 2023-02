“L'art contemporani ha destruït la pintura per fer instal·lacions”

Historiador i crític d’art. Fruit de la col·laboració entre la Massana i l’ambaixada de França, demà porta a les Fontetes (21 h) ‘Toute l’histoire de la peinture en moins de deux heures’, en què combina humor i divulgació artística. Al matí hi haurà una funció per a alumnes de segona ensenyança i batxillerat dels tres sistemes.

Com va sorgir aquest projecte d’explicar tota la història de la pintura en menys de dues hores?

En realitat no sé com va néixer la idea. No podria donar una resposta perquè tot va sorgir sense proposar-m’ho. El fet és que jo feia coses a la televisió, feia teatre... i un bon dia vaig pensar com seria traslladar el que feia al canal Arte sobre l’escenari, en directe. Això és tot. Tenia un programa a Arte i em vaig dir a mi mateix: “Escolta, seria més bonic, en lloc de tenir una pantalla petita, tenir una pantalla gran.”



En el seu espectacle