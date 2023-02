“Un bon lector sap distingir un bon escriptor”

Fins ara especialista en novel·les de memòria, el periodista i escriptor s’estrena en el gènere negre en català amb ‘Crim al bancal’ (Pagès Editors). Demà, a les 19.00 hores, presenta l’obra a la llibreria La Trenca de la capital.

La novel·la negra és històricament un dels gèneres més llegits. Per què agrada tant?

És un gènere que condensa tots els elements de la literatura d’entreteniment. Té aquest punt de qualitat literària, de cura pel llenguatge, que es barreja sovint amb la denúncia social. Tot això comptant que es fa per a un públic ampli i que l’has d’entretenir.



Després de tres novel·les de memòria (El exilio de Mona Lisa, Operación Bucéfalo i Generación 1974), salta al gènere negre amb el Crim al bancal.

M’ho he pres com un repte personal. La novel·la negra és un gènere agraït, però requereix un mètode de