“Andorra té un entorn privilegiat per aprendre”

Graduada en magisteri i apassionada de la muntanya, és la fundadora de ‘Made In Grid’, una empresa que crea objectes amb material sostenible i que ha portat el desenvolupament dels jocs de les llars d’infants de Grandvalira

Com va començar aquesta idea dels jocs de les llars d’infants de Grandvalira?

La idea va sorgir arran d’una comanda de Grandvalira. Ells volien crear un material didàctic pels jardins d’infants i tot això ens va portar a fer uns jocs clàssics com el dòmino o el memory, perquè els infants d’entre dos i sis anys poguessin conèixer l’entron natural i promoure els esports de neu.



Com podem ensenyar sostenibilitat als més petits?

La manera com estan fets i dissenyats els jocs ajuda a l’aprenentatge. Per exemple, els animals que intentem explicar estan fets amb uns dibuixos que a aquestes edats són molt