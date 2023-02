Guanyador del concurs de cartells del Carnaval d’Encamp i format en disseny i dibuix, aquest encampadà de 26 anys treballa actualment en la creació d’un videojoc i en una sèrie de còmics sobre les llegendes populars del Principat.

Com va descobrir la passió pel dibuix i la il·lustració?

Dibuixo des de ben petit. Tota la vida he estat enganxat a un full de paper. Hi he dedicat moltes hores.



I quan va començar a pensar que potser podia dedicar-s’hi professionalment?

Va ser durant el confinament de la pandèmia. Com que aquells mesos hi vaig poder dedicar més hores, vaig adonar-me que en poc temps vaig millorar la tècnica i polir l’estil. El dibuix i la il·lustració sempre havien estat una afició per a mi, però aleshores vaig plantejar-me d’aprofundir-hi més i no vaig descartar de fer-ne una professió.



Quina formació té en