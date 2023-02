“Es feia dir 'senyoreta', no li podies dir Maria Lluïsa”

Amb Josefina Porras van retratar Maria Lluïsa Riba, la darrera integrant de la nissaga de Casa Rosell d’Ordino, a La Senyoreta, una obra que avui compartiran amb el club de lectura de la biblioteca comunal del Pas de la Casa.

La Senyoreta’ és una biografia.

És una biografia, no hi ha res novel·lat. Hem recollit informació dels arxius i de la gent d’Ordino que va conèixer la Maria Lluïsa de Riba.



No és una novel·la però podria ser perfectament un personatge de novel·la.

És un personatge molt contradictori perquè té etapes molt marcades a la seva vida i al principi és una Maria Lluïsa alegre, avançada al seu temps, que disfruta de la vida, que té bellesa, ve d’una casa bona, i al final és una dona que pràcticament no es fa amb ningú del poble, tancada en si mateixa. El canvi és