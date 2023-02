“El Mundial és l'objectiu més important de la temporada”

Actualitzada 22/02/2023 a les 12:19

De moment està anant molt bé, i estic contenta del que he pogut fer a totes les curses fins ara. Hi ha hagut alts i baixos, però al final això és la vida d’un esportista.Crec que encara hi ha moltes coses per millorar però, al final, poder competir allà està molt bé. Podem aprendre-hi moltes coses, però sincerament estic contenta del que hi he pogut fer perquè ho he donat tot.Al final és l’objectiu més important de la temporada per mi. Intentaré fer tot el que pugui, donar-ho tot, i espero que ens vagi molt bé.Sí, al final en faré quatre amb l’esprint, la vertical, la individual, i els relleus. Espero que surti tot bé.La veritat és que no ho he pensat gaire perquè just acabo de canviar de categoria i és el primer any que competeixo com a sub-20, i no sé del tot com estan la resta de rivals. La intenció és veure si a l’esprint puc fer-ho millor que a les altres proves.Sí, és la que més m’agrada, i també la que se’m dona millor.Sí, al final, com que és al costat és millor perquè no hem de fer un viatge tan llarg, i tenim amics o familiars que poden venir a veure’ns i això és un gran suport moral.Som joves, però ja tenim a algun esquiador com l’Oriol Olm que pot ensenyar-nos moltes coses i podem aprendre molt entre nosaltres. A més, altres esquiadors que ja no hi són també poden ensenyar-nos molt.Sí, a veure si puc arribar-hi en uns anys, i intentaré estar al nivell de tothom.Al final són uns Jocs Olímpics i sempre fa il·lusió, però encara queda molt i, si he de ser-hi, hi estaré, i si no, doncs no. No hi ha pressa perquè soc molt jove i s’ha de tenir paciència.