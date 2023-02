“La Xina compra amb diners perquè no es parli del Tibet”

Torna a Andorra, demà i dimecres, en la primera visita després de la pandèmia per presentar el seu llibre ‘Lluny del Tibet’ i oferir una conferència al Centre Tana organitzada per Kailash.

Demà parla a Andorra de drets humans...

Del que parlaré en general és del respecte a la vida i de la llibertat, en la qual tothom vol viure dignament, fins i tot els animals. I després em referiré segurament també a la violació dels drets humans per part del govern xinès al Tíbet i altres llocs, com per exemple a Hong Kong.



Quina és la situació actual al Tibet?

Dolenta, perquè el problema és que ningú en parla. El govern xinès compra amb diners perquè no es parli a la premsa sobre la situació del Tíbet i dels problemes de la Xina en