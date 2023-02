“Lluitem constantment per mantenir la banda”

Ella és teclat i veu; ell és baix i sono. Amb dos artistes més, Paul De Ville i Dante Falótico, la parella forma part de Vibrand en Clau de Soul, una de les bandes de música més actives i consolidades del país.

Teniu idea de quants concerts heu fet?

Virginia: Justament l’altre dia a en Marc se li va acudir fer un recompte.



Marc: Vaig calcular que en aquests deu anys hem fet al voltant de 800 actuacions.



Com va néixer Vibrand?

Virginia: En Marc i jo vam coincidir en un grup de música rock on ell era baixista i jo feia els cors. Tots dos volíem allunyar-nos una mica del rock per tocar altres estils musicals i amb aquesta intenció vam crear Vibrand. Ara toquem funk, soul, reggae, swing, jazz...



Marc: Primer érem un duet. Després s’hi va incorporar Dante Falótico, bateria i percussions, i ara