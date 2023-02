“Estem en el bon camí per intentar assolir l'ascens”

Amb experiència a l’OK Lliga a les files del Girona, va aterrar al país el juliol passat, en un projecte personal i professional. Va signar per l’Andorra HC i la seva presència ha donat una empenta a l’equip tricolor en el desig de pujar de categoria.

Arriba a l’Andorra HC de casualitat.

Per un tema professional i personal vam decidir, amb la parella, venir a viure a Andorra. Poc després ens vam posar en contacte amb la junta directiva del club, em van explicar el projecte i em va semblar molt interessant.



El van convèncer.

No va fer falta. La idea que té el club em va agradar molt i els vaig dir que els ajudaria en tot el que pogués, tant en l’àmbit esportiu, jugant, com d’entrenaments, amb la base. És un projecte per portar l’equip el més amunt possible i, sobretot, per gaudir jugant a hoquei.



Pel seu