“La gastronomia és clau per reduir l'impacte en el medi”

És assessor del comú de la Massana i ha ajudat a marcar les línies de sostenibilitat de les jornades gastronòmiques de la parròquia, que busquen potenciar els productes de proximitat.

Com estan ajudant a fer que els restaurant siguin més sostenibles?

Des de Win and Green el que hem fet és ajudar a desenvolupar l’estratègia gastronòmica del comú de la Massana i de les seves jornades gastronòmiques: La Massana fogons.



Com es treballa una estratègia gastronòmica?

El que hem fet és intentar que els restaurants cada cop apliquin més unes línies gastronòmiques perquè així es posicionin a la parròquia no tan sols com un referent en gastronomia, sinó en sostenibilitat.



Quines són aquestes pautes?

Doncs el que vam fer ja l’any passat és introduir línies mestres, com pot ser la introducció de productes andorrans o