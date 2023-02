“Són poques les entitats amb què els joves no han treballat”

És l’encarregada de coordinar el projecte participació, actuació i servei (PAS), una iniciativa que promou el voluntariat i permet als alumnes prendre consciència dels problemes socials que els envolten.

En què consisteix el projecte de participació, actuació i servei (PAS)?

Es tracta d’un projecte en què participen tots els alumnes de batxillerat i consisteix a realitzar una activitat fora de l’àmbit escolar. És una iniciativa que permet als alumnes treballar valors que no es poden transmetre a través de les assignatures, amb experiències personals i interpersonals.



Exposi’n exemples concrets...

Els alumnes poden elegir diferents àmbits segons la seva motivació, i per exemple els pot interessar fer un projecte amb els padrins i actuar com a voluntaris. Allò els permet treballar valors com el respecte, l’empatia, etcètera.



Des de quan es fa aquesta iniciativa?

Ja