“La idea és pujar categories i arribar com més amunt millor”

21 anys. Va iniciar-se en el món del voleibol fa gairebé deu anys, i ha anat compaginant la competició de pista i de platja. Actualment milita al CV Encamp, on buscarà assolir l’objectiu d’aconseguir l’ascens a Tercera Catalana.

Han fet una primera fase per emmarcar.

La veritat és que sí. Estem molt contentes amb l’equip nou, hi ha molt bon ambient, ens entenem bé entre totes, i el club també ens tracta molt bé.



Quina creu que ha estat la clau?

Jo crec que l’element principal és el nivell d’entesa que tenim entre nosaltres. Al final, totes ens coneixem d’Andorra i hem jugat molts cops juntes, i això dona molta facilitat per crear una bona química entre nosaltres.



El seu màxim rival ha estat el CV Andorra. Aquesta rivalitat és especial?

Al final és com si fos un equip més, perquè també ens