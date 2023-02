“L'acroioga és aprendre a gaudir del procés”

Graduat en biologia, va trobar en l'acroioga quelcom més que una afició. Fa cinc anys que és instructor d'aquesta disciplina, i avui, a les 19.30 h, n’imparteix una classe magistral a l'Escola Líquid Dansa, a Escaldes-Engordany.

Què és l’acroioga?

És una disciplina que barreja el ioga i les acrobàcies. No és tan dura i exigent com les acrobàcies, i el ioga hi aporta aquesta importància de la respiració i de l’aprenentatge progressiu. Dins de l’acroioga, també hi ha una part més terapèutica, que és el massatge tailandès. Per tant, podem dir que engloba tres disciplines: les acrobàcies, el ioga i el massatge tailandès.



Ho pot practicar tothom o s’ha de tenir un cert coneixement?

A diferència d’altres disciplines més estrictes, l’acroioga és bastant inclusiu. Hi ha moltes postures, i totes es poden adaptar al nivell de cadascú. A