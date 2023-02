“La clau d'una vida plena és ser conscient de cada moment”

Cada dissabte al matí (9.30 h) imparteix tallers temàtics de meditació al costat del sonoterapeuta Enric Miranda. L’activitat, organitzada per Kailash Andorra, se celebra al Centre Tana i té un cost de 20 euros.

En què consisteixen aquestes sessions?

Els tallers combinen una part de teràpia de sons amb bols tibetans, a càrrec d’Enric Miranda, i una part de coaching, que porto jo mateixa. A partir d’aquí, volem fer reflexionar els participants sobre el que són i el que volen ser. Donar-los eines per a l’autoconeixement.



Quines temàtiques tracten?

Per exemple, la sessió d’avui la dediquem a com gestionar les pors, com a través de la meditació es poden canalitzar aquestes emocions negatives. En aquest sentit, un bon autoconeixement és fonamental per afrontar-les. Més endavant farem tallers sobre el descontentament, el dolor, la ira, etc.



