“Tocar a Andorra i a l'Auditori és un somni fet realitat”

Una de les recents sorpreses del panorama musical, que va començar a tocar la guitarra a Andorra. L’any passat va publicar Strange Times Forever, el primer disc, una joia pop-folk que desgranarà aquesta nit a l’Auditori Nacional.

Especial, poder tocar a Andorra?

Moltíssim. Mai havia tocat al país i poder-ho fer i, a sobre, a l’Auditori és com un somni fet realitat. Ho dic seriosament, fa molts anys que esperava poder tocar a Andorra i que sigui allà em sembla increïble.



Va ser al país on va aprendre a tocar la guitarra.

Sí, amb 13 anys. Anava a l’escola de música d’Escaldes i allà vaig començar a tocar les primeres coses, amb guitarra espanyola. Ho vaig deixar perquè ja anava a l’institut i necessitava les tardes per estudiar. De fet, les meves primeres cançons les vaig escriure a Andorra.



Exacte. Part