“Tothom pot obrir un negoci, però no tots mantenir-lo”

Què es tractarà a la jornada Andorra Masters?

És un esdeveniment enfocat a les empreses. Hi haurà cinc xerrades de cinc empresaris diferents que exposaran la seva experiència personal. Però també hi ha una part important de facilitar a les empreses del país que facin networking, per això sempre hem lluitat perquè hi hagi un 30% d’empreses d’Espanya i un 70% d’empreses d’Andorra.



Serà un curs per aprendre a obrir un negoci?

No són xerrades teòriques, sinó que són casos d’èxit. Si el que es busca és un tutorial hi ha YouTube. Per exemple, vindrà Emilio Márquez i ens parlarà del seu club