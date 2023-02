“Disposem de la tecnologia necessària per viure a Mart”

El comunicador, amb una llarga trajectòria en el periodisme científic, ofereix avui a les nou del vespre una conferència al teatre de les Fontetes, a la Massana, sobre els viatges espacials i les possibilitats de colonitzar Mart.

Faci’ns cinc cèntims de la conferència que oferirà avui a la nit a les Fontetes?

Hi exposaré els reptes dels viatges interplanetaris.



Per què se centra en l’exemple de Mart?

Perquè és el planeta del sistema solar mínimament habitable més proper a la Terra. Mart té hidrogen, oxigen i nitrogen. Amb aquests elements es pot fabricar aigua i aire, necessaris per a la supervivència.



Quant tarda una nau espacial a arribar a Mart?

Ens en separen 50 milions de quilòmetres. Amb una nau espacial tardaríem entre quatre i cinc mesos a arribar-hi.



Viure al planeta roig està dins de les possibilitats de la humanitat?

Disposem de la

#2 Fora de lloc

(08/02/23 08:12)



#1 Rafa

(08/02/23 06:58)