“És una gran oportunitat estar amb els millors del món”

25 anys. Va ser el representant del país a la prova del Freeride World Tour d’Arcalís, però va patir una caiguda que no el va deixar puntuar. A més, és un dels monitors de l’Ordino Arcalís Freeride Academy.

Va patir una caiguda durant la prova del Freeride World Tour a Arcalís. Com es troba?

Bé, tot i que vaig xocar contra la roca, no vaig fer-me res de mal. Però com que em va sortir l’esquí compta com que no vaig acabar la baixada.



Què creu que va passar-li? Nervis, pressió, de tot una mica?

Els nervis hi eren i la pressió també, crec que va ser una mica de tot i potser hauria hagut d’anar més segur amb el que sé fer.



Més enllà de la caiguda, era la seva primera experiència al Freeride World Tour. Quina valoració en fa?

N’estic supercontent.