“EssentialAir permet a tothom respirar aire pur”

És director executiu d’una reconeguda immobiliària i cònsol honorari rus a Andorra. Des de fa mesos també és un dels impulsors d’EssentialAir, una marca que ven aire embotellat recollit de zones naturals del Principat.

Com es recapta l’aire que venen a EssentialAir?

Hi ha factors que depenen de l’estació de l’any, però en termes generals anem a les zones on volem agafar l’aire equipats amb mesuradors d’alta precisió i aquests ens permeten detectar quin és l’aire amb millors propietats. Un cop el tenim localitzat el recaptem i després l’enviem a un laboratori perquè passi tots els controls de qualitat corresponents.



Quines són aquestes zones?

L’aire es recull d’àrees naturals protegides. Són zones de muntanya, properes a rius, llacs... com Ordino. De totes maneres, cadascuna de les ampolles que venem està marcada amb la data i el lloc

#1 Lo de la salt del Tibet cola però lo del aire embotellat te un fart de riure

(04/02/23 07:40)