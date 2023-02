“És difícil que la gent marxi d'una sala de cinema”

Aquest vespre (21 h) el Cinefòrum tornarà a projectar al teatre Comunal d’Andorra la Vella un nou film, en un moment en què anar al cinema cada cop costa més per l’aparició de les plataformes digitals.

Avui torna el Cinefòrum, quina pel·lícula s’hi projectarà?

Doncs comencem amb Aftersun, que és la millor pel·lícula que podem projectar aquest semestre, segur, i m’atreviria a dir aquest any. És una pel·lícula molt nova i és una primera pel·lícula d’una directora molt jove que es va estrenar a Canes i que ha anat de festival en festival. Per a molts crítics i espectadors, que aquí hi ha la gràcia, és la millor de l’any.



És una de les pel·lícules que s’hauran de veure sí o sí?

Tot i ser una pel·lícula aparentment tan bona no se li ha donat tanta volada, però va