“El món de les bandes sonores és una loteria”

Ha posat música a la pel·lícula El fred que crema, el llargmetratge de Santi Trullenque inspirat en la presència nazi al Principat durant la Segona Guerra Mundial i les xarxes d’evasió de refugiats jueus pels Pirineus.

Com va crear la música d’‘El fred que crema’?

Va ser un procés complicat. Com que una part del finançament de la pel·lícula és andorrà, al començament hi va haver converses amb l’ONCA i el ministeri de Cultura i Esports per gravar la banda sonora amb una orquestra de vuitanta músics. El Govern andorrà, finalment, va desdir-se’n. Suposo que quan la ministra va fer números i va veure el que costava tot plegat va decidir no tirar endavant el projecte.



Com van repensar la banda sonora?

El Santi [Trullenque, el director de la pel·lícula] és molt inquiet, sempre et suggereix idees estranyes que

