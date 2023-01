“Si tens por, el més probable és que la baixada no surti bé”

16 i 18 anys i membres de l’Ordino Arcalís Freeride Academy, han participat al Campionat del Món júnior de l’especialitat que s’ha disputat a Kappl, Àustria, on van finalitzar en 21è i 22è lloc, respectivament.

Quina valoració fan del Mundial júnior?

Jaume Jordi: Estic content d’haver-hi arribat per mèrits propis, la línia va ser una mica desastre, però és una experiència per aprendre.

Daniel Bienert: És una gran experiència i, encara que el resultat no fos el millor, servirà per millorar en el futur.



Més enllà del resultat, suposo que ha estat una bona experiència.

J. J.: I tant! Al final, poca gent pot arribar-hi, i haver-ho fet gràcies a l’Ordino Arcalís Freeride Academy ha estat espectacular.

D. B.: És una experiència inoblidable ser una setmana aquí amb els millors del món.



Hi ha encara marge de millora.

J. J.: Sí, necessitem