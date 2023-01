“Vull ser una botiga 100% sostenible referent al país”

Connecta amb la natura i és conscient de la necessitat de cuidar el mediambient i els animals. Ha obert una botiga a la Massana amb marques de roba sostenibles i inclusives que a Instagram es diu @unikesshop.

Aposta per una botiga de moda sostenible.

M’afecten molt temes com la protecció mediambiental o dels animals i els tinc en compte en el meu dia a dia. Per això, vaig decidir que la meva botiga ha de seguir aquesta línia i vendre marques que fan roba sostenible en tots els sentits.



Què significa?

Va més enllà de l’ecològic. Una marca sostenible ven a proximitat i utilitza paquets amb materials reciclats per enviar els productes. A més a més, controla moltísism la producció: no produeix gans quantitats i vigila a nivell de contaminació. Però va més enllà: segueix un sistema social amb salaris